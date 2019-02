Sabalenka supera Alexandrova e vai às semis em São Petersburgo

A #10 Aryna Sabalenka obteve mais uma vitória na sua primeira semana no Top 10. Nesta sexta-feira (1º), a bielorrussa eliminou a dona da casa, #78 Ekaterina Alexandrova, em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4 e chegou às semifinais do St. Petersburg Ladies Trophy. Sabalenka precisou de 86 minutos disputados para fazer sua segunda exibição semifinal da temporada, somando-se ao título conquistado em Shenzhen no mês passado - curiosamente, ele também venceu esta rival no caminho para o troféu na China.

A "pancadaria" na bolinha amarela terminou com Alexandrova tendo 22 winners, um a mais que Sabalenka. Mas a bielorrussa manteve seus erros não-forçados mais sob controle - cometeu 23, contra 30 da dona da casa. Ambos os sets foram disputados, mas foi a bielorrussa quem ganhou mais pontos-chave, quebrando a adversária quatro vezes. A russa ajudou a top 10 cometendo 11 duplas faltas.

Alexandrova conseguiu tudo o que queria e desejava nos primeiros momentos do set de abertura. A russa estava levando a bola mais cedo e igualando o poder da jogadora bielorussa pela potência, e quebrou o Sabalenka no game de abertura, depois consolidou para uma vantagem de 2/0.

Mas Sabalenka revidou em um game longo, por 2/1, eventualmente levando o saque de Alexandrova em seu terceiro break point quando um backhand da russa triscou na rede e ficou sobre a rede. A bielorrussa começou a jogar seus pontos com mais precisão, e quebrou a russa por uma vantagem de 4/2 com um erro não-forçado.

Em 5/2, Alexandrova fez bem em terminar uma sequência de cinco games seguidos por Sabalenka, mantendo o seu saque e salvando um set point. A bielorrussa, no entanto, não se abalou e serviu friamente para o set no próximo game, terminando com um winner espetacular com o seu forehand.

Alexandrova fez seu caminho para um retorno no jogo mais difícil quando ela disparou três duplas faltas a caminho de ser quebrada no game de abertura do segundo set. A russa também teve três duplas duplas em seu subsequente game de serviço, mas conseguiu se recuperar através de alguns backhands brilhantes para segurar o saque e ficar à uma quebra de Sabalenka.

No 4/4, a russa parecia ter força, mas no 40/15, ela errou um smash fácil na rede. Isso deu a Sabalenka uma nova vida, e de deuce, a bielorrussa acertou dois winners espetaculares para ganhar uma quebra de serviço do nada. A top 10 levou essa pegada à diante e seguiu implacável, terminando o jogo no game subsequente com consecutivos winners de backhand.

Nas semis do WTA Premier de São Petersburgo, Sabalenka enfrenta a #8 Kiki Bertens, que passou nas quartas pela #32 Anastasia Pavlyuchenkova em três sets. A holandesa lidera o confronto direto por 2 a 0.