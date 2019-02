Vekic domina Zvonareva em São Petersburgo e alcança maior final da carreira

A croata #30 Donna Vekic está garantida em sua sétima final da carreira, a primeira de nível WTA Premier. A tenista de 22 anos eliminou neste sábado (2) a ex-número dois do mundo, atual #97 Vera Zvonareva, nas semifinais em São Petersburgo. Vekic fechou a partida em 1h11, com duplo 6/2.

Com a ida à final, Vekic já garante a subida de cinco posições no ranking, alcançando no mínimo o #25, superando a sua melhor posição anterior, que era a #29. Caso vença o título, alcança o 23º lugar. Zvonareva, após um grande gap na carreira por conta de lesões e de gravidez, alcança sobe 21 postos, saindo de #97 para #76.

Com seu estilo mais agressivo que a rival, Vekic dominou a primeira parcial. Sem enfrentar break points em suas três primeiras passagens no saque, a croata venceu quatro games seguidos no set, abrindo 5/1 com duas quebras no saque de Zvonareva. A dona da casa chegou a ameaçar o serviço quando a rival sacava para ao set, mas a cabeça de chave número oito confirmou a vitória: 6/2, em 39 minutos.

Vekic aumentou ainda melhor seu aproveitamento no saque na segunda parcial para manter o alto nível. A croata só perdeu um ponto no seu primeiro serviço - 93% de aproveitamento -, e colocou 70% deles em jogo. Explorando o dia ruim de Zvonareva no saque, Vekic praticamente repetiu o roteiro da primeira etapa, vencendo novamente cinco games em sequência para abrir 5/1, mas dessa vez sem ter nenhum break point contra. Em 32 minutos, fechou a vitória com novo 6/2.

No total, Vekic teve 21 winners, o triplo de sua rival. Zvonareva teve 18 erros não-forçados, contra 24 da croata.

Na decisão do St. Petersburg Ladies Trophy, Vekic vai em busca de seu terceiro título na carreira diante da #8 Kiki Bertens, que eliminou a #10 Aryna Sabalenka, com parciais de 7/6(5) e 6/2. A croata lidera o confronto direto em três a um.