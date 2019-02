Garcia vence em seu retorno à Fed Cup, e Cornet completa dia perfeito para França contra Bélgica

Jogando fora de casa, a França começou bem o confronto do Grupo Mundial da Fed Cup diante da Bélgica. Neste sábado (9), as francesas conquistaram duas vitórias na quadra de dura em Liège para se aproximar da vaga às semifinais.

A #19 Caroline Garcia, número um francesa encarou a número dois da Bélgica, a #50 Alison van Uytvanck e precisou de 2h08 para fechar o placar em 7/6(4), 4/6 e 6/2 tendo disparado 13 winners contra nove da belga, que converteu os dois aces da partida e cometeu 27 erros não forçados contra 32 da francesa. Garcia não atuava na competição desde 2017, após problemas particulares com a companheira de time, Kristina Mladenovic, por conta do fim da parceria das duas, que eram companheiras no circuito em duplas, e chegaram a vencer Roland Garros.

Na segunda partida do dia, a número um local, atual #21 Elise Mertens, encarou 2h09 de batalha, mas acabou decepcionando contra a número dois francesa, a #51 Alizé Cornet. A experiente ex-top 15 fechou em dois sets a zero, parciais de 7/6(2) e 6/2.

Mertens cometeu 21 erros não-forçados, contra 20 de Cornet, enquanto as duas dispararam 20 winners. A belga cometeu sete duplas faltas, contra cinco da francesa, que ainda converteu o único ace da partida.

Com 2 a 0 no placar, a França contra com Garcia para fechar o confronto já no primeiro jogo do domingo contra Mertens. O outro jogo de simples, se necessário, será entre van Uytvack e Cornet. Caso o quinto jogo seja preciso, Ysaline Bonaventure/Kirsten Flipkens representarão a Bélgica contra Fiona Ferro/Pauline Parmentier.