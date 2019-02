Goerges despacha Tomljanovic em sua primeira partida em Doha

A alemã #16 Julia Goerges não desperdiçou tempo na primeira rodada do WTA Premier de Doha, perdendo apenas quatro games contra a qualifier australiana #41 Ajla Tomljanovic para garantir a vitória por 6/2 e 6/2, em 1h18.

Goerges, que já foi até as quartas de final em solo catari, chegou em Doha na esperança de reacender o ímpeto que a fez começar 2019 com uma defesa de título bem-sucedida no ASB Classic, em Auckland, primeiro torneio do ano. Ela tem lutado para conquistar vitórias desde então, sofrendo uma derrota na primeira rodada no Aberto da Austrália e caindo no St. Petersburg Ladies Trophy na segunda rodada.

Contra Tomljanovic, Goerges marcou o início perfeito na sua campanha no Qatar Total Open, salvando todos os oito break points que enfrentou e marcou sete aces e 26 winners contra a australiana.

Goerges enfrentou logo uma maratona de seis minutos no segundo game, com Tomljanovic jogando tudo o que sabe contra sua oponente na esperança de um break. Mas a alemã anulou as duas quebras que teve contra, elevando seu nível para se manter firme antes de responder enfaticamente quebrando na sequencia, construindo uma vantagem de 2/1.

Esse padrão acabaria sendo a história do primeiro set. Tomljanovic mais uma vez aplicando pressão e criando dois break points, mas a maior agressividade de Goerges a ajudou a escapar de problemas antes de revidar no game seguinte, quebrando mais uma vez para estender sua liderança para 4/1.

A australiana parou a sequencia de cinco games seguidos, lutando contra um set point para fazer o 5/2, mas a alemã não se incomodou, sacando calmamente em sua próxima oportunidade.

Goerges continuou impecável no segundo set, lutando contra uma chance de break cedo de Tomljanovic para se segurar no jogo no 1/1, e depois se recuperando nos três games seguidos para quebrar duas vezes e abrir uma vantagem de 4/1. A australiana teve mais três chances de entrar de voltar no jogo, mas mais uma vez não conseguiu capitalizar as oportunidades, já que a alemã continuou sua performance irretocável até a linha de chegada.

A vitória manda Goerges para a segunda rodada, onde enfrentará a #52 Alison Riske, dos EUA, que saiu vitoriosa contra a #88 Polona Hercog em uma batalha entre duas lucky losers, ganhando por 6/4 e 6/3 para avançar.