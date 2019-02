Wawrinka faz grande partida e elimina Raonic no ATP 500 de Roterdã

O suíço #68 Stan Wawrinka superou o canadense #14 Milos Raonic, cabeça de chave número quatro do ATP 500 de Roterdã por 2 a 0 com parciais de 6/4 e 7/6(4), em 1h40 de partida nesta quarta-feira (13). O ex-top 3 do mundo jogou demais e conseguiu uma importante vitória que o garantiu nas quartas de final do torneio.

O primeiro set foi bem equilibrado, com os tenistas sacando firme e arriscando nas devoluções. Wawrinka teve sucesso chegou ao break logo no terceiro game, abrindo 2/1, com o serviço a seu favor. O suíço continuou bem e manteve a vantagem da quebra até fechar a primeira parcial no décimo game por 6/4.

No segundo set, o jogo foi muito acirrado, dessa vez do início ao fim. Os dois tenistas sacaram muito bem, Raonic somou nove aces, enquanto Stan contou com cinco pontos de saque e a partida foi para o tiebreak sem ao menos um deuce.

Surpreendentemente, o game decisivo começou com uma mini quebra, o suíço abriu a vantagem, mas logo em seguida cometeu a primeira dupla falta na partida e cedeu o empate. Wawrinka conseguiu dois breaks importantíssimos, no quinto e nono ponto, abrindo 6-3 e obteve três chances para selar a classificação. A primeira foi desperdiçada, mas na segunda, Stan aplicou belo winner com forehand para fechar o confronto e se garantir nas quartas de final do ATP 500 de Roterdã.

Com a vitória, Wawrinka garantiu a vaga na próxima rodada e 13 posições no ranking. Pelas quartas de final do Rotterdam Open, o ex-número três do mundo vai encarar o#25 Denis Shapovalov, cabeça de chave número dez do torneio, que bateu o #59 Tomas Berdych por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3.