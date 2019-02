Kerber quebra retrospecto e elimina Kontaveit em Doha

A alemã #6 Angelique Kerber precisou de oito match points, mas conseguiu sua primeira vitória na carreira contra a #20 Anett Kontaveit. A ex-número um estreou no WTA Premier de Doha com uma vitória de dois sets a zero, parciais de 6/1 e 7/6(3), em 1h23. Kontaveit havia vencido os dois confrontos anteriores contra Kerber.

Kerber aproveitou um primeiro set muito fraco no saque de Kontaveit para vencer em apenas 26 minutos. Apesar de encaixar 76% do seu primeiro serviço, a letã só venceu 50% dos pontos nessa situação, e só 1/7 no segundo saque - 14% de aproveitamento, e enfrentou break points em todas suas passagens no saque. A alemã quebrou três vezes e fechou em 6/1.

Na segunda parcial, Kontaveit mostrou um nível melhor e esteve duas vezes uma quebra atrás, salvou o primeiro match point no nono game, outro no décimo e mais quatro no 12º para forçar um tiebreak. No game de desempate, porém, Kerber venceu cinco dos seis primeiros pontos, e, em seu oitavo mp finalmente fechou em 7/6(3), em 57 minutos.

Nas quartas de final do Qatar Total Open, Kerber enfrenta a #49 Barbora Strycova, que venceu a #95 Anna Blinkova com um placar bem incomum: dois sets a um, parciais de 6/0, 3/6 e 6/0.