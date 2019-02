Monfils acaba com embalo de Medvedev e está na decisão do ATP de Roterdã

O #33 Gael Monfils está na final do ATP 250 de Roterdã, na Holanda. O francês derrotou na semifinal o #16 Daniil Medvedev, de virada, por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em mais de duas horas de partida neste sábado (16).

O jogo foi muito equilibrado. Os tenistas vieram com a intenção de serem agressivos, e ‘machucar’ o adversário. Nenhum dos dois tem estilo de jogo defensivo, e em uma semifinal de torneio, não seria diferente.

Foram quatro aces para Monfils e cinco pra Medvedev, mas o mesmo tempo o primeiro teve cinco duplas faltas contra três do oponente. O cabeça de chave númro cinco, aliás, chegou a ter números melhores que o ganhador da partida em muitas estatísticas: 38% de pontos ganhos com a devolução, contra 31% do adversário; 69% de pontos vencidos com o primeiro saque contra 62%, etc.

A diferença para o francês foi que, para atingir esses números, o russo arriscou muito em momentos importantes, errou mais e esteve na desvantagem várias vezes no jogo. Foram 10 break points contra na partida inteira. Houve quebras para cada lado pelo menos uma vez em cada set, com o vencedor da parcial tendo sempre que ganhar no serviço do outro duas vezes.

Monfils conseguiu o feito tanto no segundo quanto no terceiro, e assim, nos detalhes, levou a melhor, acabando com o embalo do rival de oito vitórias seguidas, desde o ATP 250 de Sófia na última semana, onde foi campeão.

Monfils vai em busca do título em sua segunda final do Rotterdam Open. O adversário neste domingo (17) será o vencedor do confronto entre o #7 Kei Nishikori e o #68 Stan Wawrinka.