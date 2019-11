Tsitsipas triunfa contra Kukushkin em Marseille e se aproxima do top 10

O título do ATP 250 de Marseille ficou nas mãos de seu principal favorito. Na final deste domingo (24), o grego #12 Stefanos Tsitsipas fez valer a condição de cabeça de chave número um e derrotou o cazaque #50 Mikhail Kukushkin em sets diretos, com apertados 7/5 e 7/6(5), depois de 1h58 de confronto.

Esta foi a segunda taça erguida pelo grego de 20 anos, ambas em pisos duros e cobertos. A outra conquista de Tsitsipas no circuito foi ano passado em Estocolmo. Apesar da pouca idade, ele já tem outras duas finais na carreira, ficando com os vice-campeonatos no Masters 1000 de Toronto e no ATP 500 de Barcelona, ambos em 2018.

Com a conquista, o jovem tenista ganhará uma colocação no ranking, subindo para o 11º posto, o melhor da carreira. De quebra, ele vai colar no top 10, ficando 130 pontos atrás do croata Marin Cilic, que atualmente ocupa o 10º lugar. Além dos 250 pontos pelo título, o natural de Atenas levará para casa 115 mil euros de premiação.

A final de Marselha foi muito parelha, com poucas chances para cada um dos concorrentes. No primeiro set, Kukushkin não teve uma oportunidade de quebra sequer para o seu lado, ao passo que o rival grego somou duas, perdeu a primeira delas, no quarto game, mas não deixou escapar a segunda, quebrando o cazaque no 12º e último game.

O segundo set foi um pouco mais aberto, com Kukushkin saindo na frente e chegando a marcar 4/2. Só que ele falhou no momento decisivo e perdeu o saque no 5/4, bem na hora de fechar. Após conseguir sobrevida na parcial, Tsitispas levou a decisão para o tiebreak e novamente foi firme na hora da definição, obteve um mini-break solitário bem no fim e fechou no primeiro match point.