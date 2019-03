Bellucci/Dutra Silva levam virada de Bambridge/O'Mara e param na semi do Brasil Open

Não deu para os paulistas Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva no Brasil Open. Os vice-campeões do Rio Open foram eliminados nesta sexta-feira (1º), nas semifinais do torneio, perdendo de virada diante dos britânicos Luke Bambridge e Jonny O'Mara, cabeças de chave número quatro, parciais de 3/6, 6/4 e 10-5.

Como nas duas partidas anteriores, a torcida teve um papel importante ajudando os brasileiros do começo ao fim. Depois de um susto logo no primeiro game, em que salvaram um break point, Bellucci e Rogerinho confirmaram os serviços seguintes sem dificuldades. Empurrados pelo público, eles quebram os britânicos no oitavo game e fecharam o set na sequência.

Na segunda parcial, os paulistas tiveram duas chances de quebra no sétimo game, mas não conseguiram aproveitá-las. O susto veio no décimo game, quando sacavam pressionados em 4/5. Bambridge e O'Mara acertaram boas devoluções, levaram a melhor sobre Bellucci e Rogerinho e forçaram a definição no match tiebreak.

Bellucci e Rogerinho até obtiveram um mini break logo no primeiro ponto, mas depois não se acharam nos saques e perderam quatro pontos servindo, o que levou os britânicos à vitória de virada.

No sábado (2), eles enfrentarão na decisão do ATP 250 de São Paulo os argentinos Federico Delbonis e Maximo Gonzalez, atuais campeões no saibro do Ibirapuera, que na outra semi do dia deixaram pelo caminho a parceria do tcheco Roman Jebavy com o argentino Andres Molteni, com o placar final de 7/6(4) e 6/4.