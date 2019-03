Muguruza passa por Davis na estreia em Indian Wells

Na tarde desta sexta-feira (8), arrancou mais um dia de competição nas quadras do WTA Mandatory de Indian Wells e ótimos encontros já aconteceram. Um dos destaques foi o confronto entre a espanhola #20 Garbiñe Muguruza e a americana #199 Lauren Davis. Mostrando bom ritmo, a ex número um venceu pelas sólidas parciais de 6/1 e 6/3 em 1h36. O confronto direto entre as jogadoras agora fica em 2 a 0.

Sólida e fazendo uma bos construção de pontos, Muguruza não demorou para sair na frente na partida. Quebrou o serviço da adversária americana já no quarto game (depois de ter dois break points no segundo game, salvos com eficiência) e depois novamente no sexto game. Apesar do 6/1, a parcial foi relativamente longa: 41 minutos.

Garbiñe fez bem e fechou o set com cinco winners e seis erros não-foçados. Davis, no entanto, fechou com seis winners e 16 erros.

Em uma segunda parcial mais equilibrada, Muguruza quebrou o serviço da americana nos games três e nove. Davis teve várias oportunidades de break points durante o set, mas não foi capaz de tirar proveito de nenhuma. A americana ainda passou a mostrar claro desconforto físico em quadra e em inúmeras ocasiões apareceu no chão da quadra.

Ambas as tenistas fecharam a partida com 13 winners, mas Davis ficou muito além nos erros não forçados: 33, contra 22 de Muguruza. As tenistas também empatam no número de ace: um - nas dupla faltas, a estadunidense fechou com cinco, contra uma da espanhola.

Apesar da derrota, Davis sobe para a 180ª posição no ranking WTA, ficando um pouco mais perto do top 100, onde merece estar.

A espanhola, que também joga dupla com a compatriota Carla Suárez Navarro, garante vaga na próxima ronda do BNP Baribas Open, onde enfrenta a vencedora do encontro entre as mamães #10 Serena Williams e #48 Victoria Azarenka.