Bertens domina Linette e avança em Indian Wells

A #7 Kiki Bertens está na terceira rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, nos Estados Unidos. A holandesa confirmou o favoritismo contra a #92 Magda Linette, vencendo a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h18, nesta sexta-feira (8).

Bertens mandou no jogo, apesar da adversária ter dado certo trabalho. Linette se defendeu muito bem e fez com que a oponente sempre batesse uma bola a mais, mas a favorita demonstrou grande técnica e variação de jogadas. Foram diversas bolas rente à linha na paralela, alguns dropshots, bolas profundas e mais. O objetivo era não deixar a tenista do outro lado parada e tirá-la da zona de conforto.

A holandesa conseguiu quebrar o serviço da polonesa logo nas suas duas primeiras vezes recebendo. Linette sequer chegou a liderar nesses games, tamanha a pressão colocada na devolução. Assim, Bertens administrou bem o primeiro set e fechou em 6/4, mesmo perdendo o saque uma vez.

O segundo set foi ainda mais tranquilo. A número sete do mundo abriu 3/0 rapidamente e teve muita facilidade, com exceção no momento em que teve uma quebra cedida. No restante, foi um domínio da holandesa, que ganhou o game em todos os serviços da adversária. Ela teve 64% de pontos ganhos logo com a primeira devolução e isso fez a diferença: 6/1 e uma vitória tranquila para Bertens.

Kiki Bertens vai encarar a #45 Johanna Konta na terceira rodada do BNP Paribas Open. A britânica vem de vitória contra a #27 Su-Wei Hsieh por 2 a 0 na segunda rodada, com direito a pneu.