Bonaventure conquista quarta virada consecutiva e elimina Vekic em Indian Wells

Na tarde de sábado (9), arrancou mais um dia de competição no WTA Premier Mandatory de Indian Wells e uma das partidas de abertura do dia foi o encontro entre a #26 Donna Vekic e a qualifier #144 Ysaline Bonaventure. Vencendo todas as partidas no torneio até então com virada, a belga fez mais uma das suas para despachar a favoritas pelas parciais de 1/6, 7/6(5) e 6/4, em 2h13.

Vekic começou a partida sem dar muitas chances para a belga. Venceu a primeira parcial em apenas 23 minutos com direito a três aces e 72% dos pontos ganhos.

Apesar de começar a partida bem, a croata não conseguiu manter o bom ritmo e na segunda parcial acabou desperdiçando nove chances de break points que teve. No tiebreak, a cabeça de chave fez mal e acabou perdendo a parcial e deixando tudo igual no marcador.

Na terceira e última parcial, Vekic voltou a sofrer com devolução e serviço, foi quebrada em duas ocasiões (games três e sete) e acabou saindo do torneio em sua partida de estreia.

Ao todo a croata disparou cinco aces e cometeu duas dupla faltas; Bonaventure fechou com dois e oito respetivamente. Apesar de sair com a vitória, a belga venceu apenas 47% dos pontos disputados, o que mostra que Vekic, apesar de fazer mais pontos, não soube agir bem nos momentos realmente decisivos.

Despedindo-se do torneio de simples, Vekic segue viva como duplista e faz parceria com a holandesa Kiki Bertens. Ela enfrentam na segunda ronda a dupla americana de Alison Riske e Jennifer Brady.

Vinda do qualifying e vencendo agora sua quarta partida de virada, Ysaline Bonaventure segue no BNP Paribas Open e enfrenta na próxima ronda a vencedora do confronto entre a #5 Karolina Pliskova e a #121 Misaki Doi.