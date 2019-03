Pliskova vira contra Doi e segue no WTA de Indian Wells

A #5 Karolina Pliskova, da República Tcheca, evitou uma derrota após sair atrás para superar a qualifier #121 Misaki Doi. Em sua estreia no torneio, neste sábado (9), a tcheca fechou a partida em dois sets a um, parciais de 6/7(4), 6/1 e 6/1, e avançar para a terceira rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells.

Pliskova e Doi se enfrentaram sete vezes desde 2010, com vantagem de cinco a dois para a tcheca no confronto direto. A ex-número um precisou de 1h40 para conquistar a sexta vitória diante da japonesa.

Pliskova aproveitou duas duplas faltas para conseguir uma quebra prematura no 2/1, mas Doi quebrou de imediato de zero com uma vencedora do campo cruzado, depois fez um break no 4/2 com uma forte devolução. A liderança da japonesa durou pouco, no entanto, quando a tcheca quebrou novamente com alguns winners.

Os saques de Pliskova e as rebatidas de Doi permaneceram sólidas no restante do set, já que as jogadoras mantiveram o serviço com relativa facilidade a caminho do tiebreak do primeiro set, onde ficaram empatadas em 4-4, até que um erro de forehand da tcheca deu à rival a confiança, e a qualifier assumiu o controle, esmagando um backhand cross court para atingir o set point duplo, e então acertando um tiro de forehand terminando com um winner o set inicial.

No entanto, Pliskova retomou a compostura e dominou o segundo set, esmagando a japonesa por 2/0, e depois quebrando Doi novamente fazendo 4/0. Depois de um game moroso no 5/0, a tcheca estava no controle total da quadra, fechando a parcial em 6/1.

Pliskova conseguiu um feito semelhante no set decisivo, quebrando rapidamente o Doi duas vezes seguidas para conseguir uma vantagem de 3/0. Depois de ter ficado sem drama para chegar a 5/1, a tcheca parecia estar na posição perfeita para conquistar a vitória. Como se viu, a ex-número um foi capaz de fechar as coisas no game seguinte, recuperando os últimos quatro pontos da partida, terminando com um winner em uma devolução contundente.

Na terceira rodada do BNP Paribas Open, Pliskova enfrentará a qualifier belga Ysaline Bonaventure, que venceu sua quarta partida consecutiva (duas no qualifying e duas na chave principal) com uma virada sobre a #28 Donna Vekic, parciais de 1/6, 7/6 e 6/4.