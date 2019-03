Vondrousova vira contra Ostapenko e iguala melhor campanha em Indian Wells

A jovem #61 Marketa Vondrousova, como na última temporada, jogará as oitavas de final nas simples no WTA Premier Mandatory de Indian Wells. A tenista de 19 anos de idade, derrotou na terceira rodada a #22 Jelena Ostapenko, vencendo com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h05. A tcheca esteve duas vezes atrás no placar no último set, em partida disputada neste domingo (10).

Em seus últimos oito jogos, Vondrousova teve apenas uma única derrota, na decisão do WTA de Budapeste.

A tenista tcheca vinha no embalo, mas tinha um desafio difícil contra a campeã de Roland Garros de 2017. Vondrousova teve dificuldades no início do duelo e saiu perdendo por 4/0. Embora ambas tivessem oscilando, a tcheca cresceu no jogo, chegando a fazer 4/5, mas foi quebrada, e Ostapenko fechou em 6/4.

O segundo set foi melhor para a tcheca, que liderou por 2/1, apesar de ser quebrada logo na sequência. Vondrousova não se deixou levar por pensamentos negativos, quebrou no sétimo e nono games e igualou a partida com um 6/3

No início do set decisivo, Ostapenko foi melhor. A jogadora letã liderou no 2/1 e 4/3 e teve a chance de confirmar a vantagem, mas não o fez. Vondrousova, por outro lado, sobreviveu e, no nono game, transformou sua desvantagem e venceu a partida com outro 6/3.

Nas oitavas de final do BNP Paribas Open, Vondrousova irá disputar um lugar nas quartas de final do torneio contra a #2 Simona Halep, que passou na terceira rodada pela #114 Kateryna Kozlova.