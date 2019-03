De virada, Hurkacz vence Nishikori pela segunda semana consecutiva e avança em Indian Wells

Algoz do #7 Kei Nishikori há duas semanas atrás, em Dubai, o #67 Hubert Hurkacz aprontou novamente para cima do japonês. De virada, o polonês de 22 anos triunfou por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 2h04 de partida, e garantiu vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Em um começo de jogo muito sólido, Nishikori quebrou o saque de Hurkacz logo nos games iniciais e passou a liderar o placar. Com ótimo aproveitamento em seu serviço - venceu mais de 80% dos pontos com o 1º e o 2º -, o japonês controlou a vantagem até o fim e, sem grandes sustos, fechou o primeiro set em 6/4.

Apesar da derrota na parcial anterior, Hurkacz vinha tendo uma boa atuação e não deixou o nível cair no restante da partida. Sacando com autoridade, o polonês equilibrou as ações. Salvando duplo break point no nono game, o jovem tenista veio com tudo para cima de Nishikori, conquistou a quebra crucial e devolveu o 6/4.

O terceiro e decisivo set foi lá e cá. Oscilando um pouco no 2° serviço, os jogadores tiveram mais chances de quebrar um ao outro. No final, prevaleceu quem teve melhor aproveitamento. Enquanto o japonês conseguiu um break, o polonês obteve dois. Fazendo valer a superioridade no marcador, selou a vitória por 6/3.

Nas oitavas de final do BNP Paribas Open, Hurkacz - que já atingiu o melhor resultado da sua carreira em torneios da série Masters - enfrentará o canadense #25 Denis Shapovalov, que despachou o #11 Marin Cilic em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2.