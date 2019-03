Muguruza faz melhor partida da temporada em duelo contra Bertens e avança em Indian Wells

A tarde de competição desta terça-feira (12) no BNP Paribas Open começou animada com o confronto entre a #20 Garbiñe Muguruza e a #7 Kiki Bertens. Na ocasião, a ex-número um do mundo venceu, com direito a melhor partida da temporada até então, por parciais de 5/7, 6/1 e 6/4 em 2h27. Dos cinco encontros que teve com a holandesa, Muguruza venceu dois.

Em duelo de muitos erros e pontos bonitos, a ex-número um do mundo conquistou um feito que não conseguia há mais de um ano: uma vitória concreta em cima de top 10 (a vitória em cima de Serena Williams aconteceu por conta de desistência).

Muguruza começou a partida muito bem, jogando bem acima do nível visto até então na temporada. Na primeira parcial quebrou o serviço de Bertens em duas ocasiões e quando foi servir para o set... desapareceu. Depois de perder a chance de servir a primeira parcial, a espanhola foi quebrada duas vezes e acabou vendo a holandesa fechar o set por 7/5 em 1h10.

Na parcial, Muguruza cometeu 28 erros não-forçados contra 19 de Bertens; a espanhola fechou com oito winners, a holandesa com 12. Kiki fez os únicos dois aces da parcial e cometeu duas das três dupla faltas.

Na segunda parcial, Muguruza não deu muitas chances para a adversária. Quebrou em três ocasiões e enfrentou apenas dois break points, ambos salvos com eficiência. Em 34 minutos, a espanhola tomou a parcial para si e igualou marcador.

Muito mais consistente, Muguruza cometeu oito erros, contra 12 de Bertens. Ambas empataram no número de winners: três. Ambas as tenistas empataram no número de aces e dupla faltas: um.

Na terceira e última parcial, Muguruza e Bertens jogaram de forma equilibrada. Nos games três e quatro duas quebras de serviço e depois um jogo tranquilo até o momento da holandesa servir para manter-se na partida, onde foi quebrada pela espanhola. Em 43 minutos, a espanhola venceu por 6/4 e garantia várias coisas: vitória de virada, primeira vitória da temporada em cima de uma top 10, vaga nas quartas de final do torneio.

Fora do torneio de simples, Kiki Bertens segue na jornada de dupla, onde faz parceria com a croata Donna Vekic. Nas quartas de final as tenistas enfrentam a dupla número 1 do mundo, formada pelas tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova.

Garbñe Muguruza continua em simples no WTA Mandatory de Indian Wells e enfrenta na próxima ronda a #60 Bianca Andreescu, que venceu a #18 Qiang Wang em sets diretos.