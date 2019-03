Doeu? Andreescu sapateia em cima de Muguruza e avança às semis de Indian Wells

A primeira partida de quartas de final do BNP Paribas Open aconteceu na tarde desta quarta-feira (13). O encontro entre a #20 Garbiñe Muguruza e a #60 Bianca Andreescu terminou com a ex-número um sendo atropelada pela jovem canadense, que venceu por 6/0 e 6/1, em apenas 52 minutos.

Muguruza vinha da excelente vitória em cima da holandesa Kiki Bertens e Andreescu vinha para a partida com uma excelente quantidade de boas vitórias. Apesar do esperado, a partida entre as jogadoras não deu pra quem piscou.

A primeira parcial, fechada em apenas 23 minutos, contou com três quebras de serviço a favor da canadense (games pares), que enfrentou apenas um (!) break point, no quinto game, salvo com maestria. Andreescu nem precisou suar muito para meter o 'pneu' em seu treino de luxo com a espanhola.

Na segunda parcial, Muguruza foi capaz de se livrar da 'bike', entrando na partida no quarto game. Depois disso a espanhola sofreu mais uma quebra e, quando teve break point no último game da partida, desperdiçou. Em 29 minutos, a parcial estava ganha, 6/1, a espanhola fora da competição com uma péssima derrota na conta e a jovem de 18 anos na maior semi final de sua carreira.

Dos 77 pontos disputados, Bianca venceu 53 (69%). A jovem chegou a vencer nove pontos consecutivos, Muguruza apenas três. A canadense fechou com 71% dos pontos ganhos com o serviço e 66% em bolas de devolução; Muguruza ficou com 34 e 29% respectivamente.

A espanhola ex-líder de ranking sai do torneio com uma derrota a ser esquecida e agora foca no WTA de Miami.

Andreescu, garantida na semi final do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, conquista seu maior ranking da carreira: o top 40, e busca uma vaga para a final com a vencedora do confronto entre #6 Elina Svitolina e #61 Marketa Vondrousova.