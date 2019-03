Supresa: Hsieh elimina Osaka e vai às oitavas do WTA de Miami

Vindo de boa campanha no WTA Premier Mandatory de Miami, a taiwonesa #27 Su-Wei Hsieh surpreendeu e eliminou a cabeça de chave número um do torneio #1 Naomi Osaka por 2 sets a 1, parciais 4/6,7/6 (4) e 6/3, em 2h20 de partida.

Hsieh começou o jogo com tudo e conseguiu a quebra de saque logo no segundo game do jogo, abrindo 3/0. Osaka não se abateu e se recuperou no confronto para igualar a parcial em 4/4. Na sequência, o número um do mundo continuou melhor e conquistou mais um break. Sacando para a vitória, a japonesa comandou os pontos e fechou o primeiro set em 6/4.

O segundo set foi disputadíssimo, dessa vez, Osaka começou ligada e conseguiu a vantagem logo no primeiro game, abrindo 2/0. No décimo game, a cabeça de chave sacou para selar a vitoria, porém viu a taiwanesa reagir para devolver a quebra de saque e empatar o jogo em 5/5. Em seguida, ambos confirmaram o saque e a vencedora foi decidida no tiebreak.

Embalada pela reação no set, Hsieh começou melhor no game desempate e abriu 3-1. A número 27 do ranking mundial se manteve firme e conseguiu mais um mini break para fechar o tiebreak em 7-4.

No set decisivo, Osaka foi superior e conseguiu se impor na parcial. A japonesa aplicou bons golpes e chegou a quebra logo no segundo game, abrindo 2/0. Porém, logo em seguida, viu a taiwanesa reagir e devolver a desvantagem, deixando tudo igual. Sacando firme e calibrada em seus ataques, Hsieh emplacou mais duas quebras e selou a vitória por 6/3.

Nas oitavas do Miami Open, Hsieh medirá forças com a vencedora do confronto entre a dinamarquesa #13 Caroline Wozniacki e a romena #138 Monica Niculescu, que estão em quadra neste momento.