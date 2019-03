Garcia conquista melhor vitória do ano contra Goerges e segue em Miami

Sólida, a francesa #21 Caroline Garcia, que havia começado sua campanha no Miami Open com uma convincente vitória contra Victoria Azarenka, dominou na terceira rodada a alemã #15 Julia Goerges por 6/0 e 7/5. Depois de uma primeira rodada dominada do início ao fim, Garcia enfrentou uma adversidade muito maior no segundo set. Mas ela conseguiu aprimorar o seu jogo nos últimos minutos para não jogar um set extra e avançou em sets diretos neste sábado (23).

A francesa pode contar com um serviço muito eficiente. Com sete aces e 73% de aproveitamento no primeiro saque, a partida se tornou mais fácil para ela jogar. E como, no primeiro set, a alemã falhou em boa parte de suas jogadas, o placar desfilou rapidamente a seu favor. Depois de ter chamado o seu treinador no 5/0, e depois de perder a primeira parcial, Goerges finalmente conseguiu pensar no início do segundo set. E depois de 38 minutos na quadra, ela finalmente ganhou um game.

As trocas foram equilibradas, mas Caroline Garcia manteve sua eficiência no serviço. Ela ficou à perigo uma vez, quando ela foi levada 0/40 no 5/5. Ela salvou todos os breaks antes de concluir no game de serviço adversário no próximo jogo.

Classificada na parte alta da chave, a francesa vai pegar na próxima fase do WTA Premier Mandatory de Miami a tcheca #2 Petra Kvitova, que vem de vitória sobre a #26 Donna Vekic.