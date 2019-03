Em partida de três sets, Kvitova passa por Vekic e avança em Miami

A tarde deste sábado (23) começou agitada para a duas vezes campeã de Wimbledon, #2 Petra Kvitova. Jogando sua partida de terceira ronda no WTA Premier Mandatory de Miami, a tcheca precisou fazer malabarismo entre os erros e acertos para vencer a #26 Donna Vekic por parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2h37. Com a vitória, Kvitova vinga a derrota sofrida nas quartas de final em St. Petersburg (onde defendia o título) e fica na frente no confronto direto: dois a um.

Kvitova tem feito uma das melhores campanhas da carreira na temporada 2019 e certamente entrou em quadra como favorita. Apesar disso, a tcheca não fez sua melhor partida e sofreu para conseguir sair com a vitória.

A primeira parcial contou com um total de 20 break points e cinco quebras de serviço (games um, dois, oito, nove e dez - os pares beneficiando a tcheca). Kvitova disparou os únicos dois aces da parcial e cometeu uma das nove (!) dupla faltas vista no set. A raquete da tcheca ainda marcou 16 winners contra apenas quatro da croata, que cometeu 17 erros não-forçados contra 20 de Petra.

Vekic voltou para a segunda parcial mais focada. Neutralizando com mais eficiência as pancadas de Kvitova, a croata conquistou três quebras de serviço (games um, três e nove) e foi quebrada apenas uma vez (game quatro).

O número de break points caiu para 11, com cinco conversões. Vekic zerou em ace e dupla falta enquanto que Kvitova fechou com um cinco respectivamente. A croata cortou os erros e cometeu apenas seis na parcial contra 22 da tcheca; nas winners a croata fechou com cinco e Petra com 13.

Na terceira e última parcial, um rumo muito diferente do visto na partida até então. Apenas três break points visto e uma única quebra de serviço - no primeiro game, beneficiando Kvitova. A partida seguiu de forma tranquila e no último game, a tcheca serviu para o jogo com eficiência, fechando em 40-15.

Ambas as jogadoras fizeram um ace e Kvitova foi a única a marcar dupla falta: duas. A tcheca venceu 35 dos 66 pontos disputados na parcial (53%), fechou com 67% de aproveitamento com o serviço e co 39% nas bolas de devolução.

Detalhe interessante é que Vekic e o namorado, Stan Wawrinka, perderam ao mesmo tempo. O suíço chegou a ficar na frente no frente no tiebreak, mas acabou sofrendo a virada e acabou sendo eliminado por Filip Krajinovic.

Petra segue viva no Miami Open e enfrenta na próxima ronda a francesa #21 Caroline Garcia, que surpreendeu ao despachar a alemã #15 Julia Goerges em sets diretos.