Shapovalov vence Tiafoe de virada e enfrenta Federer na semifinal do Masters 1000 de Miami

Vindo de ótima campanha no Masters 1000 de Miami, o #23 Denis Shapovalov venceu mais uma e está na semifinal do torneio norte-americano. Enfrentando o anfitrião #34 Frances Tiafoe, o tenista do Canadá venceu por 2 sets a 1, parcial de 6/7 (5), 6/4 e 6/2, em 2h13 de partida. Com o resultado, o jovem canadense segue firme em busca do primeiro grande título na carreira.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo raras chances na parcial. Ambos tiveram uma chance para quebrar o saque, porém não tiveram êxito e o vencedor teve que ser decidido no tiebreak.

Tiafoe foi melhor no game decisivo e conquistou um mini break para abrir 5-2. Seguro, o norte-americano manteve a vantagem mínima e chegou à dois set points. Shapovalov não se abateu e salvou o primeiro. Mas na sequência, viu o anfitrião aplicar excelente devolução para fechar a parcial em 7/6 (7-5).

Apesar da derrota no set anterior, o canadense voltou melhor e aplicou bons golpes para conquistar duas quebras de saque, abrindo 5/1. Tiafoe não se abateu, devolveu uma das desvantagens e colocou pressão para sobre Shapovalov. Sacando para fechar a parcial pela segunda vez, o tenista do Canadá sacou muito bem e fechou em 6/4.

Embalado pela vitória no set anterior, Shapovalov começou melhor e conseguiu a quebra logo no terceiro game, abrindo 3/1. Sólido, o canadense continuou agressivo na parcial e conseguiu mais uma vantagem, abrindo 5/2. Na sequência, o número 23 do ranking mundial sacou firme e selou a vitória em 6/3.

Na semifinal do Miami Open, o jovem canadense enfrentará o suíço #5 Roger Federer, que venceu o o sul-africano #7 Kevin Anderson por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/4.