Com vitória tranquila, Federer passa por Shapovalov e está na final de Miami

Com facilidade, Roger Federer, atual número cinco do ranking, venceu o primeiro confronto contra Denis Shapovalov, número 23, e está na final do Masters 1000 de Miami. O suíço precisou de 1h14 para liquidar a partida em 6/2 e 6/4, nesta sexta-feira (29).

Após vencer com extrema facilidade o sul-africano Kevin Anderson nas quartas de final, Federer não deixou seu alto nível de tênis cair. O detentor de 20 Grand Slams se tornou o primeiro tenista a vencer os oitos primeiros games de partida contra Anderson em toda sua carreira quando abriu 6/0 2/0.

Com saque muito firme, o ex número um do ranking perdeu apenas dois pontos com o primeiro serviço. Muito errático, Shapovalov cometeu 29 erros não forçados contra apenas oito do tenista helvético e disparou menos bolas vencedoras, alcançando 14 a 17.

O suíço foi dominante em todos os ralis da partida vencendo oito dos 12 disputados com mais de nove golpes trocados, como também teve vantagem ao ganhar 38 de 69 disputados quando a troca de bolas foi menor do que cinco golpes. Salvando duas chances de ser quebrado e aproveitando três em 11 oportunidades – duas no primeiro set e uma no segundo – Federer não teve dificuldades de impor 6/2 6/4 no placar.

Em busca do título, enfrentará o campeão do torneio na temporada passada, John Isner. O americano, por sua vez, precisou de dois tiebreaks para vencer o canadense que está em grande ascensão, Felix Auger-Aliassime.

Roger Federer irá para a final perdendo apenas um set para Radu Albot enquanto seu adversário, John Isner, ganhou todas as cinco partidas sem perder parciais. Conhecido por seu saque potente, o americano venceu nove dos dez sets que disputou no tiebreak – o único diferente foi a série de 7/5. Independente do resultado, Federer garantiu a subida de uma posição no ranking e passará a configurar como número quatro na próxima atualização. O tenista helvético possui agora o recorde de maior número de finais de Masters 1000 - alcançando a de número 50. Rafael Nadal é o segundo da lista, com 49.