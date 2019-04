Confronto entre Brasil e Eslováquia na Fed Cup terá transmissão na TV

O confronto entre Brasil e Eslováquia na Fed Cup, onde a equipe brasileira busca uma vaga no Grupo Mundial II serão transmitidos na TV brasileira pelo canal BandSports, como confirma o presidente da CBT, Rafael Westrupp.

A equipe brasileira da Fed Cup, que foi campeã do zonal americano em fevereiro, vai enfrentar o time da Eslováquia no playoff que acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, no saibro coberto do AXA Arena NTC em Bratislava, casa das adversárias.

Presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp informou, através do twitter, que os jogos entre Brasil e Eslováquia serão transmitidos no canal Band Sports, a partir das 08h da manhã, pelo horário de Brasília.

Presidente da CBT, Rafael Westrupp informou que haverá transmissão do jogos das brasileiras no playoff da FedCup

A fim de garantir a união da equipe, Roberta Burzagli, a capitã brasileira da Fed Cup, convocou as mesmas atletas que conquistaram o zonal americano em fevereiro na Colômbia. As tenistas Bia Haddad Maia (176ª colocada no Ranking WTA), Carolina Meligeni Alves (358ª), Gabriela Cé (441ª) e Luisa Stefani (448ª), com Thaisa Pedretti como suplente, venceram as equipes do Chile (3-0), Porto Rico (2-1), Argentina (2-1) e Paraguai (2-0), subindo quatro posições no ranking da competição, atingindo o 21º lugar.

Logo após o anúncio, Westrupp elogiou o trabalho da capitã Burzagli. "É muito bom podermos dar continuidade a esta equipe, que mostrou um grande espírito de união na Colômbia. Temos que enaltecer o bom trabalho feito pela capitã Roberta, que demonstrou logo no seu primeiro confronto uma capacidade de liderança notável", disse o presidente. "Não posso deixar de destacar e agradecer também ao Thomaz Koch, que foi para a Colômbia e também irá para a Eslováquia, sendo uma referência positiva dentro do grupo. É um jogo fora de casa, que representa uma oportunidade diferente para as nossas atletas, em quem acreditamos bastante", concluiu o presidente da CBT.

Em caso de vitória sobre a Eslováquia no playoff, a equipe brasileira pode retornar à elite do tênis no Grupo Mundial II após cinco anos. A última participação do Brasil no grupo, foi em 2014, quando a equipe acabou sendo eliminada pela Suíça.

Apesar de possuir atletas mais bem ranqueadas que as brasileiras, a equipe da Eslováquia vem de uma derrota por 4 a 0 para a Letônia, no confronto válido pelo Grupo Mundial II. Matej Liptak, capitã eslovena, promete levar as suas melhores jogadoras para o confronto em Bratislava e deve anunciar as atletas convocadas no dia 10 de abril.