Keys vence Stephens pela primeira vez na carreira e está nas semis em Charleston

As compatriotas #8 Sloane Stephens e #18 Madison Keys protagonizaram mais um grande espetáculo. Desta vez, porém, pela primeira vez em quatro tentativas, Keys saiu vencedora. Em partida válida pelas quartas de final do WTA Premier de Charleston, a cabeça de chave número oito saiu vencedora em partida de 2h14, com parciais de 7/6(6), 4/6 e 6/2. As duas tenistas saíram de quadra com ótimo astral, demonstrando mais uma vez a grande relação de amizade que têm.

A primeira parcial foi uma montanha-russa. Stephens parecia no controle da partida até o oitavo game, quando uma sucessão de cinco quebras de saque aconteceu. A cabeça de chave número um teve duas chances de sacar para o set, mas não conseguiu fechar, muito pelo alto nível demonstrado por Keys.

No tiebreak, Keys abriu 4-0, mas viu Stephens virar de forma espetacular para 6-4 e ter dois set points. Porém, mais um plot twist aconteceu. Madison lutou e contando com a hesitação do rival conseguiu revirar e fechar a série em 7/6(6), em 1h01. Keys teve 17 a dez em winners, conseguindo superar a rival, que só cometeu nove erros não-forçados, e fez dez bolas vencedoras.

Stephens mais uma vez saiu na frente, conseguindo uma quebra no segundo game, que foi devolvida logo em seguida. Após quatro games de calmaria e troca de confirmações de saque, a cabeça de chave número um quebrou para fazer 5/3, e teve outra chance de sacar para o set. Novamente, Keys conseguiu a quebra, mas não segurou seu saque na sequência e perdeu por 6/4, em 40 minutos. Sloane fez mais um set muito limpo - quatro winners e cinco erros não-forçados, enquanto Madison fez 11 e 15, respectivamente.

No set decisivo, mais uma vez Stephens largou com uma quebra de cara, mas não conseguiu segurar. Conseguindo encaixar o seu jogo, Keys fez um grande set, mesmo com um nível equilibrado demonstrado pela rival, que igual em winners e erros não-forçados. Madison, porém, com 16 bolas vencedoras, para 10 erros, conseguiu quebrar o saque da compatriota em três oportunidades e fez 6/2, em 33 minutos.

Repetindo o resultado de 2018, Keys já consegue sua primeira semifinal desde o US Open do ano passado e continua atrás de seu primeiro troféu desde o Premier de Stanford em 2017. Buscando uma vaga na decisão do Volvo Car Open, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a #32 Danielle Collins e a #63 Monica Puig.