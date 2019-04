Kontaveit vence duelo de alto nível contra Garcia e vai à segunda rodada em Stuttgart

A primeira rodada do WTA Premier de Stuttgart teve alguns confrontos pesados. Semifinalistas de 2018, a #16 Anett Kontaveit e a #21 Caroline Garcia se enfrentaram logo de cara, e a estoniana cabeça de chave número oito acabou fechando um jogo de alta qualidade com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h20, nesta quarta-feira (24). Este foi o segundo encontro entre as tenistas, e a primeira vitória de Kontaveit.

O nível de saque de Kontaveit foi decisivo na primeira parcial. A estoniana colocou 62% do primeiro saque em quadra e venceu 81% dos pontos nessa situação, salvando todos os quatro break points que enfrentou. Garcia também foi bem no saque, enfrentando bps em apenas dois games durante todo o set. No sétimo, foi quebrada, enquanto no nono salvou quatro set points, mas não conseguiu evitar a derrota na série na sequência: 6/4 para a estoniana, em 46 minutos.

Embalada com a classificação da França à final da Fed Cup, Garcia começou muito bem o segundo set, vencendo seus 12 primeiros pontos em passagens no saque, e oportunizando dois break points, salvos por Kontaveit. A francesa foi para o saque no sétimo game com 100% de aproveitamento no serviço, mas, no primeiro bp que enfrentou, acabou sendo quebrada. A estoniana elevou o nível na reta final e venceu os três últimos games para garantir a vitória por 6/3, em 34 minutos.

Anett Kontaveit powers into the @PorscheTennis second round!



Takes out Garcia, 6-4, 6-3! pic.twitter.com/HXyifgBnBx — WTA (@WTA) April 24, 2019

Kontaveit enfrentou seis break points durante a partida, e salvou todos, enquanto Garcia evitou cinco de oito. A francesa teve mais winners - 22 a 20 -, menos erros não-forçados - 15 a 16 -, o mesmo número de aces - seis - e nenhuma dupla falta, contra duas da estoniana, que, mesmo assim, garantiu a vitória.

Na segunda rodada do Porsche Tennis Grand Prix, Kontaveit enfrenta a vencedora do confronto entre a #17 Julia Goerges e a #34 Anastasia Pavlyuchenkova.