Pavlyuchenkova conta com desistência de Goerges para avançar em Stuttgart

No começo tudo parecia tão bom para a #17 Julia Goerges no WTA Premier de Stuttgart. Em sua partida de abertura contra a #34 Anastasia Pavlyuchenkova, a dona da casa teve um bom começo, mas acabou caindo de nível e desistindo no terceiro por conta de dormência nos dedos por conta de vértebras irritadas. A russa acabou avançando com parciais de 4/6, 6/2 e 4/0, em 1h47.

Na primeira parcial, Goerges teve chances diretamente no começo e mesmo em 1/1 ainda sofreu com oportunidades de quebras em seu saque. Até 4/4, tudo permaneceu normal, antes da alemã atacar no momento certo. Confirmado o break no 5/4, a alemã sacou para a vitória no primeiro set.

Mas realmente a confiança não representou a vitória. Muito pelo contrário, porque de repente a russa deu o tom. Pavlyuchenkova abriu 3/0 logo de cara e foi se firmando cada vez mais na liderança. No seu próprio serviço, a russa não teve problemas, sendo 6/2 um pouco mais tarde na segunda parcial.

No terceiro e decisivo set, novamente um início rápido. Desta vez, Pavlyuchenkova não titubeou e fez 4/0. Já Goerges, sentindo dores não reagiu e então desistiu do embate.

„Three of my fingers are numb due to irritated vertebrae. I've been struggeling with it for 16 days."@juliagoerges after she was forced to retire against Anastasia Pavlyuchenkova in R1 of the Porsche Tennis Grand Prix.

Get well soon, Jule!