Krajinovic surpreende Coric e garante vaga nas semifinais em Budapeste

O qualifier #105 Filip Krajinovic garantiu nesta sexta-feira a sua qualificação para as semifinais do ATP 250 de Budapeste. O tenista sérvio protagonizou uma incrível vitória ao bater o jovem croata #15 Borna Coric com parciais de 6/4 e 7/5, em praticamente duas horas de jogo, nesta sexta-feira (26).

Este foi o segundo confronto entre os tenistas no ano, e o sérvio vingou a derrota sofrida no Australian Open. Atualmente número 105 do mundo, Krajinovic, 27 anos, já garante ao menos a 94ª posição na próxima atualização do ranking, ainda longe da 26ª, sua melhor colocação na carreira. Caso vença o título, pode alcançar até o 65º posto.

Este é um resultado que deixa Krajinovic sem a necessidade de jogar a fase de qualificação do ATP 250 de Estoril, fase onde estava inscrito. Tudo porque o sérvio detém agora o estatuto de special exempt e, por isso, vai jogar a chave principal do torneio português ou a do ATP 250 de Munique - dependendo de outros resultados de Carballes Baena e Pablo Cuevas.

Caso vençam os dois, seguem ambos para a chave principal no Estoril e Krajinovic segue para Munique (como tem o ranking mais baixo não tem prioridade na escolha). Caso Baena ou Cuevas saiam derrotados, o sérvio segue para o quadro principal do Estoril Open.

Nas semifinais do Hungarian Open, Krajinovic encara o francês #49 Pierre-Hugues Herbert, que bateu nas quartas o wildcard #246 Attila Balasz.