Em jogo disputadíssimo, Medvedev vence Nishikori e vai à decisão do ATP 500 de Barcelona

A cada dia que passa o #14 Daniil Medvedev mostra mais que já faz parte do grande escalão de tenistas. Neste sábado (27), o russo conseguiu mais um ótimo resultado ao bater o japonês #7 Kei Nishikori, bicampeão do torneio, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em 2h24 de uma partida disputadíssima. Com a vitória, garantiu-se na decisão do ATP 500 de Barcelona, sua primeira final no saibro.

Na semana passada, em Monte Carlo, Medvedev já havia surpreendido ao derrotar Novak Djokovic e só parar nas semifinais da competição. Na finalíssima em Barcelona, o tenista de 23 anos terá pela frente o austríaco #5 Dominic Thiem, que com uma grande performance eliminou nada menos do que o espanhol #2 Rafael Nadal, dono de 11 títulos do torneio catalão, em sets diretos, com duplo 6/4.

O jogo entre Medvedev e Nishikori foi equilibrado do início ao fim. No primeiro set, o russo atuou de forma sólida e não deu brechas ao japonês, que não evitou a única chance de quebra que teve o adversário. Liderando pela vantagem mínima, Medvedev fechou em 6/4 e largou na frente.

O panorama se manteve na segunda parcial, mas mudou de lado. O russo teve um break point logo no começo, mas não aproveitou, diferentemente de Nishikori, que dessa vez fez valer a oportunidade e conquistou a superioridade no placar. Firme nas trocas de bola, o japonês fechou em 6/3 e empatou o duelo.

O terceiro e decisivo set foi o mais tenso. Nishikori quebrou o saque de Medvedev nos primeiros games e abriu vantagem. Apesar da irritação, o russo conseguiu reagir e por pouco não chegou a fazer 4/2. A partida seguiu disputadíssima, até que no 12° game, quando servia em 5/6, o nipônico cometeu erros bobos e não segurou a pressão. Com um break crucial, Medvedev decretou a grande vitória por 7/5.