Krajinovic domina Herbert em Budapeste e vai à primeira final ATP desde 2017

Cerca de 18 meses depois de ter surpreendido o circuito com uma final no Masters de Paris, o qualifier #105 Filip Krajinovic terá uma nova chance de conquistar seu primeiro troféu de nível ATP. Ex-número 26 do mundo, o sérvio passou neste sábado (27) pelo francês #49 Pierre-Hugues Herbert nas semifinais do ATP 250 de Budapeste. Krajinovic fechou a partida com fácil placar de duplo 6/2, em apenas 58 minutos.

Aos 27 anos, Krajinovic chegou a ser número 26 do mundo embalado pelo vice de Paris. De lá para cá, o sérvio sofreu com lesões, mas vai se recuperando no ranking. Com a campanha em Budapeste até agora, já garantiu ascensão de 28 posições. Caso vença o título, subirá para o 65º posto.

O adversário de Krajinovic na decisão do Hungarian Open será o italiano #55 Matteo Berrettini, que por sua vez evitou uma final toda sérvia ao superar o #33 Laslo Djere, o campeão do Rio Open, por 6/4 e 6/2.