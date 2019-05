Aliassime vence duelo canadense contra Shapovalov e segue para enfrentar Nadal em Madrid

Em duelo entre canadenses, o #30 Félix Auger-Aliassime venceu o #20 Denis Shapovalov em sets diretos com parciais de 6/2 e 7/6(7), em 1h51, e avançou assim para a segunda rodada do Masters 1000 de Madrid, neste domingo (5). Este foi o segundo confronto entre os canadenses no circuito profissional - no primeiro, Aliassime acabou desistindo no terceiro set durante o US Open 2018.

Apenas duas quebras se fizeram necessárias para Aliassime vencer a parcial por 6/2 em 41 minutos e sair na frente do placar. Ele, por sua vez, não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento da primeira série. Apesar de ter disparado quatro bolas vencedoras a mais do que seu adversário, Shapovalov cometeu um total de 16 erros não -forçados – sendo a maioria destes de forehand –contra nove de Félix.

Com uma quebra para cada lado, o segundo set se encaminhou para o tiebreak. Auger-Aliassime chegou a abrir 3/0, mas não soube administrar a vantagem. Empatados em 4/4, Shapovalov cedeu mais um ponto ao seu adversário e fez com que ele chegasse ao seu primeiro match point da partida. O finalista do Rio Open só conseguiu liquidar a partida em sua quarta oportunidade em um set que durou 1h10.

Amigos de longa data, Shapovalov e Auger-Aliassime chegaram a vencer a Copa Davis quando eram jogadores não profissionais. Félix vem chamando atenção dos holofotes por ser um prodígio no esporte ao ter batido muitos recordes quando ainda era muito jovem. Cerca de um ano atrás, estava ocupando a posição de número 189 no ranking e agora já está entre os 30 melhores.

O jovem canadense terá como próximo adversário no Mutua Madrid Open o #2 Rafael Nadal, detentor de cinco títulos. Este será o primeiro confronto entre os tenistas.

Após sua vitória, Auger-Aliassime avaliou toda a situação como inacreditável. “Eu sou muito novo no circuito. Eu vi (Rafa) jogar muitas vezes enquanto crescia. É um pouco surreal ter a chance de jogar com ele aqui. Eu acho que vou apenas tentar aproveitar o momento e dar tudo que eu tenho em todos os pontos".