Com facilidade, Wawrinka vence Pella em sets diretos e avança em Madrid

Em sets diretos, o #34 Stan Wawrinka venceu o #26 Guido Pella por 6/3 e 6/4, nesta quarta-feira (8). O suíço preciso de 1h30 para eliminar o argentino e avançar para as oitavas de final no Masters 1000 de Madrid.

Até o momento, Wawrinka já subiu duas posições no ranking e, se vencer a próxima rodada, terá a oportunidade de entrar para o top 30. Campeão de três títulos de Grand Slam, já chegou a ser terceiro no ranking e busca vencer seu segundo título de Masters 1000 – o primeiro e único foi conquistado em 2014 em Monte Carlo quando venceu seu compatriota Roger Federer de virada com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.

Com bom desempenho, Wawrinka precisou de apenas uma quebra em cada set para eliminar o argentino do torneio espanhol no primeiro encontro entre os dois. Pella chegou a ter cinco oportunidades de quebrar o serviço de seu adversário, mas não conseguiu converter nenhuma chance.

Jogando de forma agressiva, o suíço disparou um total de 22 bolas vencedoras contra 12, mas também foi mais errático que o sul americano ao cometer 32 erros não-forçados, contra 21. O suíço subiu bastante à rede e venceu nove dos 17 pontos nesta situação.

Sem títulos desde 2017, Wawrinka busca erguer seu oitavo troféu na terra batida. Devido a uma lesão no ano passado, chegou a ficar sem jogar por três meses. Com uma série de resultados ruins, despencou no ranking caindo mais de 230 posições e ocupando o 263º lugar.

Na próxima rodada do Mutua Madrid Open, Wawrinka irá enfrentar o #7 Kei Nishikori, que passou com duplo 7/5 contra o boliviano #109 Hugo Dellien. Eles vão se enfrentar pela 11ª vez no circuito profissional - o suíço possui a vantagem, com seis vitórias nos dez anteriores.

O último duelo entre eles aconteceu em Roterdã e contou com vitória do Wawrinka por dois sets a um – torneio este em que o tenista japonês era cabeça de chave número um. Na temporada passada, o suíço perdeu em Madrid na primeira rodada para o americano Steve Johnson por duplo 6/4.