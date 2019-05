Basilashvili vence Tsonga com tranquilidade e segue firme em Lyon

Com tranquilidade, o cabeça de chave número um do torneio, o #18 Nikoloz Basilashvili, venceu nesta quinta-feira (23) o dono da casa, #85 Jo-Wilfried Tsonga, por duplo 6/4 e se garantiu na semifinal do ATP 250 de Lyon. Com esta vitória, o confronto entre os dois agora está empatado com uma vitória para cada lado. O francês foi campeão em Lyon em 2017.

Nikoloz Basilashvili busca alcançar sua primeira final na temporada e seu terceiro título da carreira. Mesmo com a derrota, Tsonga subiu quatro posições no ranking e fica ainda mais próximo de ficar entre os 80 melhores do ranking. O tenista francês teve lesão no joelho no ano passado e não defende mais nenhum ponto até o final da temporada.

Uma quebra para cada lado no início da partida, o jogo ficou empatado até 3/3. Ao sacar com bolas novas, o tenista francês teve seu serviço quebrado. Apenas administrando a vantagem, Basilashvili venceu o primeiro set por 6/4, em 38 minutos.

A segunda parcial não foi muito diferente. Com apenas uma quebra, o tenista da Geórgia quebrou Tsonga e liquidou a partida com 6/4 também na segunda série para se garantir na penúltima rodada do torneio francês. Apesar de ter disparado mais aces – nove a um, o tenista da casa cometeu o dobro de duplas faltas – quatro a dois.

Basilashvili enfrentará por uma vaga à decisão do Open Parc Lyon o talentoso tenista canadense #28 Félix Auger-Aliassime, que vem de vitória sobre o #59 Steve Johnson.

Do outro lado da chave, o #51 Benoit Paire e o #46 Taylor Fritz buscarão uma vaga na final após terem batido os cabeças de chave número três e dois respectivamente – Denis Shapovalov e Roberto Bautista Agut.