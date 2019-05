Em partida disputada, Nishikori vence Tsonga de virada e avança em Roland Garros

Em jogo que durou 3h02, o #7 Kei Nishikori venceu o francês #82 Jo-Wilfried Tsonga de virada e avançou para a terceira rodada de Roland Garros. Com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4, o tenista japonês enfrentará na próxima rodada o sérvio Laslo Djere em busca de uma vaga nas oitavas de final no saibro francês. Este foi o segundo encontro entre os dois no segundo Grand Slam do ano – a primeira e única contou com vitória do tenista da casa em um jogo de cinco sets.

“Acho que a chave da partida foi o nível” admitiu Tsonga. O francês acrescentou que acredita que Nishikori jogou bom tênis desde o início: “Esta partida foi de alto nível e eu não joguei uma partida tão boa há muito tempo. Para mim, foi um bom esforço, mas Kei estava muito bom para mim hoje”, confessou o tenista da casa. Semifinalista do torneio em 2013 e 2015, Jo não defende pontos até o final da temporada. Com este resultado poderá subir quatro posições no ranking na próxima atualização, mas depende do desempenho de outros tenistas até o fim do torneio para ver sua próxima posição.

No jogo, Nishikori chegou a abrir 4/3 na primeira parcial da partida, mas viu o francês vencer três games seguidos para colocar 6/4 em 45 minutos. Com uma quebra precoce no início da segunda série, o número sete do ranking apenas administrou a vantagem para empatar o jogo em um a um.

O tenista nipônico saiu atrás por 0/2 tanto no terceiro quanto no quarto sets, mas conseguiu recuperar e vencer os dois por 6/4. Nishikori obteve percentual superior de mais pontos vencidos com o primeiro e com o segundo serviços. Enquanto venceu 80 pontos enquanto sacava, Tsonga venceu 78. A maior diferença foi em relação a pontos vencidos no serviço do adversário – quesito no qual o tenista da casa venceu 40 e seu adversário 51. Jo disparou um total de 33 bolas vencedoras e 50 erros não forçados e Nishikori 35 e 50 respectivamente.