Em duelo das gêmeas Pliskova, Kristyna surpreende e bate Karolina em Birmingham

No duelo de gêmeas no WTA Premier de Birmigham, as irmãs gêmeas fizeram um bom jogo e no fim o resultado foi surpreendente: vitória da qualifier #112 Kristyna Pliskova sobre a #3 Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6(7), em 1h57 minutos de partida, nesta quarta-feira (19). Este foi o primeiro confronto entre as duas em chaves principais de torneios WTA.

Ao contrário do que a maioria pensava, Kristyna dominou o jogo como um todo. Karolina, atual número três do mundo, não conseguiu segurar o ímpeto da irmã, principalmente no saque, onde conseguiu uma destacável marca de 24 aces no jogo todo. O primeiro set, foi vencido por Kristyna por 6/3, com 83% do seu primeiro serviço e quebrando Karolina por duas vezes.

No segundo set, a ex-número um do mundo mostrou um bom nível e empatou a partida, após conseguir salvar os dois break points que teve contra e conseguir executar a única oportunidade de quebra que oportunizou.

Na terceira e última parcial, um duelo mental e físico bastante interessante, onde Kristyna levou a melhor, após uma batalha. Após ambas conseguiram 88% de aproveitamento dos pontos em seus primeiros serviços e ambas conseguirem quebrar o serviço da adversária por uma vez, o jogo foi decidido no tiebreak, onde a canhota venceu por 7/6 (7).

Essa foi a primeira vitória de Kristyna Pliskova sobre uma top cinco na carreira. Ela terá pela frente no Nature Valley Classic a compatriota #55 Barbora Strycova, que bateu a taiwanesa #28 Su-Wei Hsieh por 2 sets a 0. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira (21), às 7h, horário de Brasília.