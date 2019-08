Kasatkina reage após 'pneu', surpreende Kerber e avança em Toronto

Em duelo válido pela Rogers Cup, em Toronto, a russa #40 Daria Kasatkina conseguiu uma grande virada e bateu a alemã #13 Angelique Kerber por 2 sets a 1 na noite desta segunda-feira (5). A russa tomou um 'pneu' de cara, mas venceu de virada com parciais de 0/6, 6/2 e 6/4, em duas horas de jogo, em uma das suas melhores exibições na temporada.

O primeiro set foi um atropelo por parte de Kerber. Agressiva e letal em seus golpes, a alemã não deu chances para a adversária, conseguiu forçar três quebras e serviços e fechou o set em 6/0, em 26 minutos.

Apesar do grande nível apresentado na primeira parcial, Kerber não conseguiu manter o ritmo. Kasatkina, por sua vez, conseguiu segurar o ímpeto da ex-número um do mundo e com ótimo aproveitamento em seu segundo serviço, conseguiu fechar a parcial em 6/2 e empatou a partida.

No último set, a russa, 22 anos, apesar de ter sido quebrada por duas vezes, conseguiu manter o jogo mental forte e com fortes golpes no fundo de quadra e contando com os erros não forçados da adversária. A ex-top dez conseguiu fechar o set em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Com o triunfo, Kasatkina avança no WTA Premier 5 de Toronto e espera a vencedora do duelo de compatriotas entre a #112 Eugenie Bouchard e a #27 Bianca Andreescu, que ocorre nesta terça-feira (6), às 20h, horário de Brasília.