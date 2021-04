Gippsland Trophy: Kanepi surpreende e acaba com invencibilidade de 15 jogos de Sabalenka

Após 15 vitórias e três títulos em sequência, a #7 Aryna Sabalenka perdeu pela primeira vez uma partida de simples desde outubro de 2020. Na madrugada desta terça-feira (2), a experiente #94 Kaia Kanepi acabou com a invencibilidade da bielorrussa com vitória por dois a um, parciais de 6/1, 2/6 e 6/1, na segunda rodada do Gippsland Trophy, em Melbourne.

A estoniana fechou a partida em 1h46 e avançou às oitavas de finais. Este é um dos três torneios WTA 500 que estão sendo realizados no complexo do Australian Open como preparação para o primeiro Slam do ano.

Esta foi a 12ª vitória de Kanepi sobre uma tenista top 10 na carreira. Ela só precisou de 28 minutos para fechar o primeiro set em 6/1. Sabalenka não conseguiu confirmar seu saque nenhuma vez no primeiro set, sendo quebrada em todos os quatro break points que cedeu.

No segundo set, Sabalenka teve uma melhora incrível no seu serviço e desta vez, nem chegou a ceder break points. Na parcial, ela venceu 100% dos pontos com o primeiro serviço e só perdeu cinco com o segundo. A bielorrussa ainda conseguiu duas quebras e fechou o set em 6/2, em 35 minutos.

O terceiro set, o mais longo do jogo, durou 43 minutos e teve dois games muito longos. O primeiro durou 18 pontos, e Kanepi salvou um break point para largar na frente. O aproveitamento no serviço de Sabalenka despencou outra vez, e ela só conseguiu um game após a estoniana abrir 5/0. No game final, a bielorrussa batalhou bastante, chegou a cinco match points, mas não resistiu ao sexto.

Na próxima rodada, Kanepi encara a #71 Daria Kasatkina, que vem de vitória sobre a #49 Polona Hercog, cabeça de chave 15 do torneio.