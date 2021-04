Halep estreia bem, bate Potapova e avança no Gippsland Trophy

A romena #2 Simona Halep estreou, oficialmente em 2021, nesta segunda-feira (1º). A romena abriu sua temporada com o pé direito, ao vencer a russa #101 Anastasia Potapova por duplo 6/4, pelo Gippsland Trophy, na Austrália, em duelo que demorou apenas 1h22 minutos.

A jovem tenista russa, campeão juvenil de Wimbledon em 2016, não facilitou as coisas para a ex-número um do mundo, mas não foi suficiente para segurar o ímpeto da romena. Halep abusou do jogo no fundo de quadra, com golpes fortes e precisos, mas também foi bem em seu serviço, onde conquistou cinco aces e mais de 60% dos pontos tentados quando pôs a bola em quadra.

Apesar de ter seu serviço quebrado uma vez em cada set, Halep não titubeou e, além de devolver as quebras sofridas, quebrou uma vez além, o que possibilitou a vitória por 2 sets a 0.

O triunfo faz com que a número 2 do mundo avance na competição e enfrente a vencedora do duelo entre a alemã #51 Laura Siegmund e a australiana #218 Destanee Aiava, que se enfrentam na madrugada desta terça-feira (2).