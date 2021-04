Thiago Monteiro confirma favoritismo contra Fancutt na estreia do Great Ocean Road Open

O brasileiro #83 Thiago Monteiro estreou com o pé direito no ATP 250 de Melbourne 1, o Great Ocean Road Open. Ele derrotou na madrugada desta terça-feira (2), o prata da casa #562 Thomas Fancutt. O cearense não encontrou muitas dificuldades na partida e anotou um duplo 6/4, em 1h14 de jogo.

Monteiro iria encarar na estreia o experiente #61 Vasek Pospisil, que acabou desistindo antes de entrar em quadra e deu vaga ao australiano.

No primeiro set de partida, o brasileiro não cedeu oportunidades de quebra para o adversário, disparou mais aces (6 a 5) e teve melhor aproveitamento do primeiro serviço nos pontos (82% contra 68%).



O segundo set foi mais equilibrado, com a quebra de saque ocorrendo nesta vez durante o penúltimo game jogado, quando o placar era de 4-4. Com direito a um ace no 15-15, Monteiro fechou o jogo e garantiu sua vitória com outro 6/4.

Com a vitória, Monteiro avança para a próxima rodada, onde vai encarar outro tenista australiano, o experiente #320 Matthew Ebden, ex-número 39 do mundo. Ele bateu na rodada de estreia o argentino #77 Federico Delbonis por 6/3 e 7/6(6).