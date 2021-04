Svitolina encontra soluções e elimina Ostapenko no Gippsland Trophy

A #5 Elina Svitolina superou dificuldades no primeiro set e bateu a #45 Jelena Ostapenko por dois sets a um na noite desta terça-feira (2), no Gippsland Trophy, torneio WTA 500 disputado em Melbourne. A ucraniana fechou a partida em 2h14, com parciais de 6/7(4), 6/3 e 6/2. Svitolina agora iguala o confronto direto com a letã - duas vitórias para cada em quatro encontros.

Na primeira parcial, Svitolina não conseguiu administrar a disputa como é habitual. Ela teve apenas quatro winners e 10 erros não-forçados, contra 23 e 22 de Ostapenko, respectivamente. Explorando o segundo saque da rival, a letã chegou a abrir 5/4 e teve três set points no seu serviço, mas desperdiçou e foi quebrada.

Ostapenko, porém, deixou o nível cair, e viu Svitolina se colocar em posição de sacar para o set em 6/5, mas a ucraniana também falhou. No tiebreak, a cabeça de chave três chegou a abrir 3-0, mas a letã conseguiu se recuperar após desabafar e venceu sete dos últimos oito pontos, fechando em 7/6(4), após 1h03.

O jogo, a partir daí, só teve mais 1h11. Svitolina conseguiu se estabilizar no saque - teve aproveitamento de 67% de pontos no primeiro serviço na segunda parcial e 79% na terceira -, e só foi quebrada mais uma vez até o fim da partida. Ela abriu 3/0 de vantagem nos dois sets e, com quatro quebras de saque, fechou a partida com 6/3 e 6/2.

Svitolina agora avança para enfrentar a #20 Elise Mertens, cabeça de chave número sete, que venceu pela primeira vez em quatro encontros a #44 Caroline Garcia. A ucraniana lidera o confronto com três vitórias em quatro duelos diante da belga.