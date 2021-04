Podoroska surpreende Kvitova e vence longa disputa no Yarra Valley Classic

Depois de surpreender e alcançar às semifinais em Roland Garros no ano passado, a #47 Nadia Podoroska conquistou na manhã desta quarta-feira (3) a segunda maior vitória da carreira. A argentina bateu nas oitavas de final do Yarra Valley Classic a #9 Petra Kvitova, cabeça de chave quatro. Ela fechou o jogo em dois sets a um, parciais de 5/7, 6/1 e 7/6(7), em 2h40.

O Yarra Valley Classic é um dos três torneios da série WTA 500 que estão sendo disputados como preparação para o Australian Open.

Após perder o primeiro set com uma quebra no game final, Podoroska não deixou Kvitova confirmar nenhuma vez o saque no segundo set. Todos os games tiveram break points, mas a sul-americana conseguiu salvar 3/4 e venceu por 6/1, em 43 minutos.

Após abrir 3/0 no set final, Podoroska viu Kvitova reagir e empatar e, a partir do sexto game, nenhum break point foi oportunizado, encaminhando a decisão para o tiebreak. A tcheca chegou a abrir 5-2 de vantagem, mas a argentina virou e, depois de desperdiçar dois match points, fechou em 7/6(7), em 1h03.

Her second win over a Top 10 player 🤩@nadiapodoroska outlasts the No.4 seed Kvitova, 5-7, 6-1, 7-6(7).#YarraValleyWTA pic.twitter.com/nu5qd1T1HM — wta (@WTA) February 3, 2021

Em busca de seu primeiro título na carreira no circuito WTA, Podoroska enfrenta nas quartas de final a #21 Marketa Vondrousova, cabeça de chave oito, que vem de vitória em três sets sobre a #156 Vera Zvonareva.