De volta às quadras após quase um ano, Barty derrota Bogdan no Yarra Valley Classic

A #1 Ashleigh Barty está na segunda rodada do Yarra Valley Classic, torneio da série WTA 500 preparatório para o Australian Open, disputado no mesmo complexo, em Melbourne. A vaga veio após vitória tranquila sobre a #93 Ana Bogdan na segunda rodada, com um duplo 6/3, após 1h18, na madrugada desta terça-feira (2).

Número um do mundo, Barty não atuava desde o WTA de Doha 2020, disputado no fim de fevereiro. Por causa da pandemia, ela preferiu não deixar a Austrália, que não registra mortes pela Covid-19 desde outubro.

Após estrear com vitória no torneio de duplas, a dona da casa mostrou porque é a número um do ranking da WTA e impôs seu ritmo. Seu domínio foi completo do início ao fim da partida, com o grande arsenal de golpes que possui e o jogo mental sólido.

Barty somente teve um break point contra si em todo o duelo, sendo este no último game quando sacou para fechar o placar, e que foi rapidamente salvo. Enquanto isso, ela conseguiu deixar Bogdan sete vezes em situação complicada em seu serviço e tirou três quebras dessas oportunidades.

Esse cenário se deveu a mais um trabalho sólido da australiana tanto em seu saque quanto na devolução. Quase metade (47%) dos pontos iniciados pela romena foram vencidos pela número um, que ainda garantiu 84% e 58% de sucesso com primeiro e segundos saques, em comparação a 57% e 26% da adversária, respectivamente.

Duas quebras aconteceram no set inicial, que demorou pouco mais de meia hora. A segunda etapa foi um pouco mais longa, devido aos dois últimos games que foram compridos, mas nada que tenha atrapalhado a vida de Barty que ganhou com a única quebra que precisava.

Na próxima rodada, a maior favorita enfrentará a #52 Marie Bouzkova. A tcheca avançou após derrotar a #103 Aliona Bolsova por 2 sets a 1.