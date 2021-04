Bouzkova salva dois match points e elimina favorita Andreescu no WTA 250 de Melbourne

Em seu segundo torneio de volta às quadras após 15 meses, a #9 Bianca Andreescu, 20 anos, caiu nas semifinais do Phillip Island Trophy, torneio da série WTA 250 que está sendo disputado no complexo do Australian Open em Melbourne. A canadense perdeu, de virada, para a tcheca #50 Marie Bouzkova, 22, nas semifinais na madrugada desta quinta-feira (18).

Mesmo vencendo o primeiro set por 7/6, em um longuíssimo tiebreak, já era evidente o quanto a cabeça de chave número dois teria dificuldades. No set seguinte, foi facilmente vencida: 6/2. No período derradeiro, Bouzková venceu por 7/5 para sacramentar a surpresa. A peleja teve incríveis 3h14. Este foi o terceiro confronto entre as duas, e a primeira vitória da tcheca.

Batalha

A longa partida começou com duas quebras de serviço (uma para cada tenista) nos três primeiros games. O quarto momento, com 11 pontos, viu Andreescu salvar dois break points para confirmar o saque. Foi o game mais longo do set, junto com o 11º. Com todos os serviços mantidos, a decisão foi para o tiebreak.

Andreescu começou fulgurante, marcando quatro pontos consecutivos. A tcheca empatou a contagem. Depois disso, o único instante em que uma tenista ficou dois pontos à frente da outra foi no 11-9 que sacramentou o triunfo da campeã do US Open 2019. No momento derradeiro do set, por sinal, foram nove saques rejeitados.

O segundo set foi bem mais rápido. Vencendos dois dos três primeiros games que a adversária sacou, Bouzková começou o período com 4/1. Nem mesmo o serviço rejeitado no sexto período foi o suficiente para que ela saísse do rumo, já que voltou a quebrar o saque de Andreescu no sétimo momento e fechou o período em 6/2.

A canadense começou o terceiro set vencendo por 3/0, quebrando o saque de Bouzková no segundo game. No sétimo momento, entretanto, foi a tcheca quem rejeitou o serviço da rival. No décimo game, novamente 11 pontos, mas com um adicional da emoção: Andreescu teve dois break e match points, mas não conseguiu confirmá-los. No momento sequinte, a canadense teve o saque quebrado. E, por fim, a tcheca sacou e venceu o décimo segundo game, vencendo o emocionante duelo por 7/5.

O que vem por aí

Em sua segunda final na carreira, Bouzkova busca o primeiro título diante da russa #75 Daria Kasatkina, que vem de vitória em três sets sobre a #40 Danielle Collins.