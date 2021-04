Collins prevalece nos tiebreaks e elimina Pliskova do Yarra Valley Classic

Seminifinalista do Australian Open em 2019, a #46 Danielle Collins voltou a brilhar nas quadras em Melbourne. Na madrugada desta quarta-feira (3), ela bateu a #6 Karolina Pliskova nas oitavas de final do Yarra Valley Classic, torneio da série WTA 500 que é preparatório para o primeiro Slam do ano.

Collins conquistou sua quinta vitória contra uma top 10 na carreira em dois sets, parciais de 7/6(5) e 7/6(3), em 1h53. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

A única quebra do saque de Collins foi no primeiro game da partida, e ela foi devolvida no oitavo. Essas foram as únicas vezes em todo o jogo em que os serviços das duas foram quebrados. A estadunidense chegou a ter um set point no décimo game da primeira parcial, salvo por Pliskova.

No primeiro tiebreak, Collins chegou a abrir 6-2, Pliskova salvou os três primeiros set points, mas não conseguiu segurar no quarto.

Na segunda parcial, Pliskova teve passagem absolutamente tranquila no saque, com cinco aces, 76% de primeiros serviços em quadra e nenhum break point enfrentado. Ela, porém, só teve chance de quebrar no oitavo game, mas Collins salvou as três chances que cedeu.

Em novo game desempate, o equilíbrio prevaleceu até o 3-3, mas Collins venceu os quatro últimos pontos e garantiu a grande vitória.

Fifth career win over a Top 10 ranked player 💪



Danielle Collins defeats the No.3 seed Ka. Pliskova, 7-6(5), 7-6(3).#YarraValleyWTA pic.twitter.com/HzFwstWnuw — wta (@WTA) February 3, 2021

Collins faz duelo estadunidense nas quartas de final contra a #11 Serena Williams, que vem de vitória contundente na repetição das quartas de final do últimos US Open contra a #137 Tsvetana Pironkova.