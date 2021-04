Sem vencer há mais de um ano, Tsonga perde para Korda na estreia do ATP 250 de Montpellier

Na tarde desta segunda-feira (22), o norte- americano #88 Sebastian Korda venceu o francês #60 Jo-Wilfried Tsonga por 6/4 e 6/2, em 1h11, em partida válida pelo ATP 250 de Montpellier.

Esta foi a primeira partida de Tsonga desde o início da pandemia. Ele não atuava desde o Australian Open de 2020, e não vence uma partida desde a Copa Davis de 2019, disputada em novembro.

O primeiro set começou bastante disputado. Ambos jogadores não estavam dando chances ao adversário no serviço até o nono game, quando Korda teve sua primeira chance de quebra e não desperdiçou. No game seguinte, ele confirmou seu serviço para vencer o set.

No segundo set, Korda começou melhor e conseguiu quebrar o serviço de Tsonga no quinto game e novamente no sétimo. O norte-americano americano abriu 5/2 rapidamente e logo depois confirmou o seu game de saque para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada do Open Sud de France, Korda enfrenta o italiano #34 Lorenzo Sonego, que bateu na estreia outro francês, o #162 Hugo Gaston, em três sets.