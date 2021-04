Monteiro sofre virada para Kecmanovic e cai nas oitavas de Buenos Aires

O brasileiro #74 Thiago Monteiro entrou em quadra com a missão de vencer #42 Miomir Kecmanovic para garantir uma vaga nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires. Nesta quarta-feira (3), o número 1 do Brasil chegou a vencer o primeiro set, mas o sérvio reagiu no segundo e consolidou a vitória em um terceiro set bem disputado. O placar final foi de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.

Esse foi o segundo encontro da dupla. Os tenistas haviam se enfrentado apenas uma vez na fase de qualificação do Australian Open em 2019.

No primeiro set, o sérvio chegou a quebrar o saque primeiro, mas o brasileiro devolveu a quebra na sequência e dominou . Monteiro foi bem e enfileirou três games seguidos para fechar em 7/5.

No segundo set, Kecmanovic entrou no jogo, forçando muitos erros do brasileiro e fechou em 6/3. Desta vez, Monteiro não conseguiu se recuperar após levar a primeira quebra. E olha que ele chegou a ter 0-30 no saque adversário por duas ocasiões antes de ser quebrado.

No terceiro set, Thiago Monteiro começou bem melhor, principalmente nos saques. Foram três aces seguidos e ainda teve um smash na mão para fechar em 4/1, mas acabou errando. Kecmanovic, 21 anos, aproveitou o desequilíbrio do adversário e ditou um ritmo mais intenso ao jogo, novamente. Depois de levar a quebra, Monteiro ficou tão irritado que até partiu sua raquete ao meio em lance inusitado. Placar final: 2 sets a 1 para o cabeça de chave 4.

Monteiro ainda está vivo nas duplas. Ele e o sueco Andre Goransson enfrentam nas quartas de final Tomislav Brkic e Nikola Cacic.

Já Kecmanovic segue para enfrentar seu compatriota, o #60 Laslo Djere, na próxima rodada do Argentina Open. Djere derrubou nas oitavas de final o dono da casa, #86 Federico Delbonis.