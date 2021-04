Jovem Tauson bate Golubic em Lyon e garante primeiro título da carreira

Em uma rara final no circuito entre qualifiers, a promessa #139 Clara Tauson venceu em dois sets a suíça #130 Viktorija Golubic neste domingo (8) e garantiu o título do WTA 250 de Lyon. Esta foi a segunda decisão entre as duas em dois meses - a jovem de 18 anos havia levado a melhor também em um torneio ITF W25 no Emirados Árabes.

Este foi o primeiro título WTA da dinamarquesa, que já tem uma série de títulos em competições de base. Em 1h31, Tauson garantiu a vitória com parciais de 6/4 e 6/1.

Nova campeã

O primeiro set foi cheio de erros das duas tenistas. Logo no primeiro game, o saque de Golubic foi quebrado. No segundo, foram longos 13 pontos para a dinamarquesa confirmar o serviço. No quarto momento, mais um saque quebrado da suíça. A partir do sexto game, todos os momentos tiveram vitória de quem não sacou. Os dois últimos tiveram sete pontos - e o décimo, além de tudo, teve quatro break points.

Mantendo a boa fase, Tauson quebrou o saque da adversária nos dois primeiros games sacados por Golubic. No sexto momento, para deixar a parcial em sonoros 5/1, a suíça precisou de longos 13 pontos - e salvar quatro break e match points. No sétimo game, nada de facilidade para a dinamarquesa: 11 pontos e dois break points salvos - além dos três match points durante a partida, mas título inédito garantido.

Marcas quebradas

Vindo do qulifying, Tauson venceu no total sete partidas, todas em sets diretos. Ela ainda derrubou na primeira rodada da chave principal a cabeça de chave 1 do torneio, a #33 Ekaterina Alexandrova.

O título coloca Tauson pela primeira vez entre as 100 melhores do mundo - com os 288 pontos que conquistou em Lyon ela salta do 139º para o 96º posto.

Ex-número 51, Golubic também vai pegar o elevador e se tornar a 102ª colocada no ranking mundial. Esta foi a terceira final de suíça de 28 anos - as duas anteriores haviam sido em 2016, com um título e um vice.