Em quase três horas, Gauff salva match points e supera Alexandrova em Dubai

Em jogo de muitos altos e baixos neste domingo (7), a #38 Cori Gauff, 16 anos, venceu uma batalha contra #33 Ekaterina Alexandrova em quase três horas na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai. Ela teve que salvar dois match points e ainda teve seis a seu favor antes de finalmente vencer a partida em 2h45.

Gauff venceu o primeiro set no tiebreak, por 7/6. No segundo, a resposta da russa: 6/2. No período decisivo, nova vitória da norte-americana no tiebreak, com direito a um 10-8 no momento final do set. Para isso, entretanto, uma chuva de erros aconteceu - foram 18 duplas faltas e 16 quebras de saque durante a partida.

A batalha

Logo no terceiro game da partida, com Gauff sacando, ela precisou de 11 pontos (e salvar um break point) para confirmar o serviço. No seguinte, a russa teve o serviço quebrado. A vantagem da norte-americana, entretanto, derreteu: no sétimo e no nono games, Alexandrova quebrou o saque da adversária e virou a peleja.

A russa teve a chance de sacar para o set, mas foi quebrada pela segunda vez no set e a decisão foi para o game desempate. Nos primeiros cinco pontos do tiebreak, Gauff conquistou quatro deles - e, dali em diante, venceu o período por 7-3.

A sequência da partida teve enredo semelhante. No primeiro game, 11 pontos para Alexandrova confirmar o saque. Depois, uma série de três games com serviços rejeitados. Com 3/1 na dianteira, a russa administrou a vantagem e, no oitavo momento, novamente, quebrou o serviço de Gauff para aplicar tranquilos 6/2.

Nova série de três games consecutivos de saques quebrados aconteceu logo no começo do derradeiro set. No quinto, Alexandrova, mais uma vez, não conseguiu confirmar o serviço - e Gauff abriu 5/1 na sequência.

Gauff chegou a sacar três vezes para o jogo e chegou a ter quatro match points no saque de Alexandrova no nono game. Novamente no tiebreak, a russa chegou a fazer 5-3 e teve ela duas chances de fechar o jogo. A jovem estadunidense, mesmo com três duplas faltas durante o game desempata, manteve-se firme e finalmente venceu com 7/6(8), em 1h13 de parcial.

O que vem por aí

Na próxima rodada do Dubai Tennis Championships, Coco Gauff enfrentará a vencedora do confronto entre a #20 Marketa Vondrousova e #100 Ana Bogdan.