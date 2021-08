João Menezes e Bia Haddad caem na segunda rodada do quali do US Open

As chances de algum brasileiro se juntar a Thiago Monteiro na chave de simples do US Open se encerrou nesta quinta-feira (26). Primeiro, o #227 João Menezes perdeu em dois sets para o estadunidense #151 Maxime Cressy, parciais de 7/5 e 6/3. A partida durou 1h39.

O primeiro set teve mais de uma hora, e Menezes teve a quebra logo de cara, além de outros dois break points no quinto game, mas desperdiçou e foi quebrado logo na sequência. Depois disso, porém, Cressy só cedeu uma chance no seu saque até o fim da partida.

Menezes desperdiçou três game points no 12º game, quando tentava levar para o tiebreak, e perdeu a parcial. No segundo set, que durou 37 minutos, Cressy teve sete aces e só perdeu um ponto no seu serviço. O brasileiro oscilou em apenas um game, no sexto, mas foi o suficiente para o dono da casa garantir a virada.

Com a eliminação, Menezes segue sem nunca ter disputado uma chave principal de Major na carreira. Cressy encara o #224 Ruben Bemelmans na fase final do qualificatório em Nova Iorque.

Bia Haddad perde de virada

Já a #174 Beatriz Haddad Maia conseguiu uma grande reação no primeiro set, mas acabou derrotada de virada pela #117 Viktoriya Tomova. A búlgara anotou 4/6, 6/3 e 6/2, em 2h17.

Haddad Maia chegou a vencer seis games seguidos entre o fim do primeiro e o início do segundo set, abrindo 6/4 e 2/0. Depois disso, porém, Tomova subiu o nível no saque e não cedeu mais nenhum break point. A búlgara foi muito firme nos ralis, cobrindo muito bem a quadra e frustrando a brasileira, que só salvou 1/7 break points e, surpreendentemente, teve um aproveitamento bem maior de pontos no segundo set - 71% a 47%.

A número 1 do Brasil, ex-top 60 da WTA, não disputa uma chave principal de Slam desde Wimbledon 2019. Tomova vai encarar a #151 Harriet Dart na rodada final do qualifying.