Tiafoe derrota brasileiro Thiago Monteiro nas oitavas de Winston-Salem

O #51 Frances Tiafoe derrotou o brasileiro #93 Thiago Monteiro nas oitavas do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (25). O placar foi de 2 a 0 para o dono da casa, com parciais de 7/5 e 7/6(2).

A partida foi bastante equilibrada, com os dois tenistas jogando com intensidade. Monteiro teve alguns problemas com seu backhand, que lhe custaram pontos importantes, mas seguiu na cola do oponente por todo o tempo.

Tiafoe levou a melhor no final por ser mais preciso nas horas certas. Seu primeiro saque lhe ajudou muito, no qual teve 86% de sucesso contra 71% do brasileiro. Ele também teve um maior número de aces, mesmo que por pouco, com 14 contra 11 do adversário.

O jogo tinha tudo para ir a dois tiebreaks nas etapas disputadas. No primeiro set, Monteiro sacou em 5/6 para levar a decisão para o desempate, assim como no segundo, mas foi quebrado. Ele conseguiu a confirmação no final da parcial seguinte, mas venceu apenas dois pontos no tiebreak.

Nas quartas de final do Winston-Salem Open, Frances Tiafoe terá pela frente o #90 Mikael Ymer, que avançou após derrotar o #205 Max Purcell por 2 a 0.