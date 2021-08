Mikael Ymer vira para cima de Tiafoe e vai às semifinais de Winstom-Salem

Com ótima postura, o #90 Mikael Ymer venceu o #51 Francis Tiafoe em jogo válido pelas quartas de final do ATP 250 de Winston-Salem 2021. Nesta quinta-feira (26), o sueco venceu o norte-americano por dois sets a um. Ymer fechou a partida com parciais de 6/7(2), 6/2 e 6/3. A partida durou 2h15.

Equilíbrio puro

A partida começou complicada para Mikael Ymer: logo no primeiro game, ele foi rejeitado pelo adversário. O primeiro dissabor de Tiafoe veio no quarto momento, quando ele recusou um break point e precisou de oito pontos para vencer - no sexto, entretanto, ele foi recusado no segundo break point.

No sétimo, após dois break points recusados, o sueco confirmou o saque. Sem mais quebras de serviço, o norte-americano foi letal no tie-break, abrindo 3-0, 6-1 e fechando a contagem em 7-2.

Nos dois primeiros games do segundo set, duas quebras de saque - uma para cada lado. No quinto e no sétimo momentos, o sueco recusou o adversário e venceu a parcial em 6/2.

O terceiro set teve games bastante longos. Logo no segundo momento, após cinco break points recusados e 14 pontos, Ymer confirmou o saque. A partir do terceiro momento, foram três games recusados no quarto.

Tiafoe conseguiu devolver a quebra no quarto game, mas, depois disso, teve uma queda grande de nível e de intensidade. No sétimo, mais sete pontos para o cabeça de chave 13 confirmar o serviço - e, no nono, ele foi recusado no game que sacramentou a peleja em 6/3 a favor do sueco.

O que vem por aí

Na semifinal do Winston-Salem Open, Ymer enfrentará o vencedor do confronto entre o #65 Marcos Giron e o #54 Carlos Alcaraz.